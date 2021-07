Desde su cuenta en Instagram, el comunicador posteó un video donde simula una “supuesta salida del clóset”, término implementado para las personas que no asumen públicamente su orientación sexual.

“Quiero hacerlo público de una vez por todas, sobre todo en este mes tan particular. Esto es algo que no lo asumí nunca, para toda la gente… mi familia, mis amigos, compañeros sospechaban pero que no lo había dicho nunca”, empezó su mensaje Vega.

El presentador del programa televisivo ‘A Mil Kilómetros del Mar’, del Sistema Nacional de Televisión (SNT) resaltó además “fui bastante bullyneado… fui creciendo y en mis ambientes de trabajo era claro que se daban cuenta”.

Raúl fue dando detalles característicos de un persona que revela su orientación sexual sin embargo, su relato tuvo otro desenlace, pues el mismo obedecía a una mención para una conocida casa de telefonía celular y servicio de internet: “Hoy lo asumo y me voy a sacar esto de encima, soy un influencer”.

Como era de esperarse, los comentarios de rechazo no se hicieron esperar. Los internautas ‘bombarderaron’ con mensajes la cuenta del también radialista que ante lo sucedido limitó los mensajes en su post y bloqueó a los detractores.

Esto por supuesto no fue impedimento para los cibernautas que trasladaron su queja a la red social Twitter.

“Viste cuando sos un varón hetero cis así ultra privilegiado y te cagas en todo y las marcas igual te dan plata? Bueno acá este señor para sorpresa de nadie elije bromear con algo tan delicado como la salida del closet en un mes tan importante para la comunidad. Se cagan en todo”, manifestó la locutora radial Karen Ovando.

“¡Es un payaso! Hizo una sátira con el duro proceso de salir del closet”, tecleó por su parte el artista Ariel Meza.

Los duros cuestionamientos y el debate no solo se centraron en él, también sobre la incoherencia de las empresas que lo contratan y sus respectivos departamentos de marketing, como la firma de telefonía a la que mencionó en su post, la cual tiene una cantidad innumerable de clientes homosexuales en todo el país.

Cabe resaltar que no es el primer escrache del que es blanco Raúl Vega. En marzo del 2020, en pleno arranque de la pandemia, el conductor bromeó desde Europa cuando iniciaba la cuarentena, posando frente a emblemáticos monumentos aprovechando el vacío en las calles. En aquel entonces, la comunidad internauta lo mandó al frente con fuertes mensajes, resaltando su falta de empatía.