Valorar y disfrutar de la belleza que brinda Paraguay es la premisa de “Estar Bien”, la elegida para arrancar esta iniciativa.

“Es una canción que la realizamos en conjunto y fue una experiencia muy diferente por todas las barreras que trajo la pandemia. Con ella lo que buscamos es resaltar que Paraguay es tan lindo como otros países y tiene una naturaleza impresionante digna de admirar y quedarnos a vacacionar ̈, palabras del artista.

El próximo jueves 25 de febrero se estrenará el video oficial del tema de tinte pop.

Para este emprendimiento, Laterza trabajó junto al productor argentino Peter Akselrad, con quien ya viene trabajando desde tiempo atrás. Tras lanzar en pandemia “Mami no llores”, Acho continúa con ganas de seguir creciendo musicalmente

“No se trata de vivir una fantasía sino de trabajar por conseguir lo máximo posible con lo que tenemos a nuestro alcance. Es un camino de persistencia y de búsqueda diaria. Si bien la pandemia trajo momentos difíciles y cortó muchos planes que teníamos creo que el que quiere salir adelante es el que encuentra la fórmula. No me gusta bajar los brazos cuando las cosas no salen, sino seguir buscando hasta acercarme a lo máximo posible de mi meta”.

Por si fuera poco, tiene previsto el lanzamiento de canciones nuevas y propuestas distintas, pero hechas con las mismas ganas de siempre.

“Está bien” ya se encuentra en las principales plataformas musicales, mientras se estrena su videoclip este ueves 25 de febrero.