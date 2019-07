Cámara en mano, desenfoques, planos informales. Calles, patios o algún lugar ambiguo con mucho antecedente y carga emocional quizás, así Elevados presenta a distintas personas de diferentes ámbitos con una historia que contar, todos los sábados a las 18:00 y en sus repeticiones los jueves a las 23:30 por las pantallas de Unicanal.

“Elevados es un programa que busca transmitir talentos emergentes y gente distinta que tiene su propia opinión. A lo mejor no representan a las masas pero sí a una minoría que existe también. Que no sea común no significa que no sea cotidiano o que no existan”, expresa Martín.

El joven presentador se explaya sobre el formato que atrapó principalmente a la generación millennial, conquistada por su estilo transgresor e informal, completamente apartado de lo tradicionalmente visto en la Tv paraguaya.

“El programa nació como una necesidad de poder proyectar a personas que a lo mejor también se sentían como yo, incomprendidos, con ganas de hacer cosas diferentes y de mostrar algo distinto. Es un espacio que representa la voz de aquellos que quieren gritar y tal vez lo hacen en silencio”.

Desde un recolector de basuras, pasando por emprendedores o artistas, todos conversan con Martin, dando a conocer no solo sus historias sino sus puntos de vista sobre el mundo en genera y claro, Paraguay.

“Hay mucha gente que se arriesga a ser, finalmente lo que importa es ser lo que te sale ser, no los que otros pretenden que seas. Creo que el cambio está desde el momento en que una persona distinta tiene una voz y todos pueden hablar”.

A pesar de los prejuicios de la sociedad paraguaya, principalmente en lo que respecta al progreso y la inclusión, Medina se muestra optimista y confía en poder contribuir al cambio en ciertos paradigmas en nuestro país.

“Elevados tiene ese espíritu de sentirte para arriba, de que te creas grande siendo paraguayo y no es una cuestión de metros, es 100% actitud porque yo pienso que la actitud es lo que te posiciona donde quieras llegar. No importa de donde vengas, qué hagas, no importa quien seas tampoco, la actitud te va a llevar a donde vos quieras”.

Asegura que es fundamental el hecho de aceptar al mundo y a las personas en su total individual, y por sobre todo respetar, pues considera que por ahí empieza el cambio. “Yo no me defino tampoco de cierta manera porque uno puede ser muy amplio, la diversidad existe, entonces elevados surgió con las ganas de mostrar que todo existe, que todos tienen una opinión”.

Dentro de los planes a futuro se encuentra hacer una especie de Elevados 2.0. “Me gustaría que la gente lo vea más por redes sociales, como proyecto ampliarlo más a la comunicación digital, pero nada definido todavía porque para mi elevados es un programa digital llevado a la televisión”.

El conductor agradece a los directivos de Unicanal por apostar a un programa con contenido fuera de lo generalmente visto en la Tv local y a la audiencia por el seguimiento, por lo que invita a que no le pierdan la pista ni a él ni a Elevados en Instagram, así como la cuenta oficial en YouTube.

CURIOSIDAD, CONCIENCIA Y FE

Oriundo de la ciudad de Quindy, llegó a Asunción a los 18 años para estudiar. Su curiosidad y necesidad de aprender lo llevaron al mundo de la comunicación.

“Soy un chico muy inquieto, que tiene ganas de conocer y al mismo tiempo mostrar que Paraguay es parte del mundo, una persona muy sedienta de muchas cosas, pero el espíritu es lo más importante, la esencia, cómo uno se sienta”.

Su inicio en los medios se dio al lado de la también conductora de radio y Tv Milva Gauto, quien lo contactó a través de la red social Twitter y lo invitó a un casting para su programa radial que por supuesto pasó, siendo Community Manager, productor y conductor.

Los mismos hicieron dupla en radio Venus primero y luego en Urbana, durante varios años. “Tengo que agradecer mucho a Milva por darme la oportunidad en los medios”, asevera.

En lo que respecta a la televisión, indica que se encuentra en un proceso de transición donde de a poco se irán fortaleciendo la tolerancia y la inclusión, ya que son muchos los colegas comunicadores que al igual que él, buscan mostrar realidades que otros quieren esconder

“Yo sí creo que va a pasar algo bueno. Desde el momento de que tenés la conciencia creo que todo se tranquiliza, tengo la fe”.

En el plano personal espera poder continuar su formación y seguir creciendo. “Tengo ganas de viajar, de conocer más gente, de hablar más idiomas y de hacer cosas nuevas, son proyectos todavía pero hay muchas ganas”, finaliza.

