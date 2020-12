"Los próximos Óscar son la ocasión perfecta para la innovación y para reimaginar las posibilidades de los premios", dijeron este martes en un comunicado David Rubin, presidente de la Academia de Hollywood, y Dawn Hudson, consejera delegada de la institución que cada año organiza la noche más importante del cine.

"Este es un equipo de ensueño que se adaptará directamente a estos tiempos (...). La Academia está emocionada de trabajar con ellos para ofrecer un evento que refleje el amor mundial a las películas y cómo nos conectan y entretienen cuando más las necesitamos", añadieron.

Los máximos responsables de la Academia no aclararon si será un evento presencial, virtual o híbrido, una cuestión que es ahora mismo el gran interrogante en torno a los próximos Óscar.

UNOS ÓSCAR EN ABRIL

Lo que sí está confirmado es que la 93 edición de estos reconocimientos se celebrará el 25 de abril de 2021 después de que se retrasaran dos meses, como el resto de premios de Hollywood, para adaptarse al contexto excepcional de la pandemia que ha mantenido las salas cerradas durante meses.

Por esta razón, los Óscar también permitirán en esta ocasión que películas que solo se hayan estrenado en internet puedan optar a las estatuillas.

"Estamos entusiasmados y aterrorizados por igual", ironizaron Soderbergh, Sher y Collins, que debutarán como productores de los Óscar.

"Debido a la extraordinaria situación en la que nos encontramos todos, hay una oportunidad de enfocarnos de una manera nueva en las películas y en la gente que las hace, y esperamos crear un show que realmente se SIENTA como las películas que todos amamos", afirmaron.

Collins ha producido galas como los Grammy, mientras que Sher optó al Óscar a la mejor película por las cintas "Erin Brockovich" (2000) y "Django Unchained" (2012).

Por su parte, Soderbergh es uno de los cineastas más respetados y prolíficos del panorama contemporáneo, se llevó el Óscar a la mejor dirección por "Traffic" (2000), y su muy variada filmografía incluye títulos como "Sex, Lies and Videotape" (1989), la trilogía de "Ocean's Eleven" (2001, 2004, 2007), o el díptico sobre el Che Guevara "Che: Part One" y "Che: Part Two" (ambas de 2008).

¿GALA PRESENCIAL O VIRTUAL?

Aunque los Óscar no despejaron hoy las dudas en torno a la naturaleza de su próxima edición, algunas informaciones recientes apuntaron que la Academia quiere agotar todas las vías antes de renunciar a una gala presencial.

Así, la semana pasada un portavoz de la Academia afirmó a la revista Variety que en la institución tienen la intención de que la próxima entrega de los Óscar sea un evento presencial emitido en directo por televisión y no una gala digital que haga uso de las videollamadas por la pandemia.

Variety aseguró que los organizadores de la gala trabajan con la idea de que la ceremonia se celebre de la manera más parecida posible al formato tradicional, con invitados reunidos en un teatro, para lo que están estudiando posibilidades como una reducción de aforo.