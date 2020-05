Con más de 3.000 estudiantes, el centro de educación secundaria, ahora llamado "Fiorello H. LaGuardia High School" tras haberse unido con otra institución en 1984, ha sido descrito como un "salvavidas" o "el mejor sitio en la faz de la tierra" por las personas que pasaron buena parte de su adolescencia en sus aulas, aprendiendo a bailar, cantar, actuar, pintar, esculpir o fotografiar.

"Tienes que amar lo que haces para querer ir a ese centro, y una vez que estás dentro, hay que trabajar duro, aunque luego no todo el mundo acaba siendo un actor o un cantante", explica a Efe Zoe Schneider, la directora de la Asociación de Antiguos Alumnos del "LaGuardia Arts", como se conoce popularmente al reputado instituto público, al que sólo se accede tras superar duras audiciones.

LA INSPIRACIÓN

Es el mismo colegio que inspiró al productor estadounidense David De Silva para crear el film "Fame", que llegó a las salas de cine por primera vez el 12 de mayo de 1980 con una trama dinámica y una banda sonora pegadiza y que, con el éxito cosechado, se transformó luego en una serie de seis temporadas que en los años 80 arrasó en la pequeña pantalla.

La cinta contaba los estragos de los aspirantes a bailarines y actores Coco Hernández (Irene Cara), Bruno Martelli (Lee Curreri), Lisa Monroe (Laura Dean) o Leroy Johnson (Gene Anthony Ray), entre otros, en un intento de reflejar la cruda realidad de las decenas de miles de personas que han pasado por las aulas de LaGuardia y que se mueven en un mundo extremadamente competitivo.

Entre sus pupilos en la vida real, el colegio se muestra orgulloso de haber formado a figuras de la talla de Jennifer Aniston, Adrien Brody, Nicki Minaj o Sarah Michelle Gellar, junto con estrellas más recientes como Timothée Chalamet, Ansel Elgort, Azealia Banks, Awkwafina o Zazie Beetz.

Durante los 40 años que han pasado desde que el "LaGuardia" se convirtiera, gracias a la cinta, en el centro de secundaria "más famoso de EE.UU.", el colegio no ha tenido ningún miedo en aceptar su asociación con "Fame", como atestigua la banda sonora de la película que se puede escuchar al llamar por teléfono al centro educativo.

LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN

Desde que se fundó la institución en 1936 por iniciativa del entonces alcalde de Nueva York, Fiorello H. LaGuardia, se ha probado constantemente la importancia de que los más jóvenes reciban una educación artística destacada.

"Todos los estudios han demostrado que estudiar arte o estudiar música ayuda a tu cerebro y te ayuda a aprender a hacer otras cosas, como desarrollar pensamientos críticos", destaca Schneider sobre el plan académico del instituto, en el que los alumnos dedican la mitad de su día a asignaturas académicas y la otra mitad a desarrollar sus talentos, por lo que tienen una jornada escolar de dos horas más larga de lo normal.

La directora de la asociación de antiguos alumnos, que se graduó del instituto en 1989, opina que la película da una visión bastante realista de lo que es la vida para un estudiante de "LaGuardia", aunque señala que la cinta es un "drama y no un documental".

"La gente no se está saltando las clases ni están faltando al respeto a los profesores. Esa es la diferencia con la película", arguye Schneider, que con su organización maneja más de 160 fondos financiados por antiguos alumnos con los que se financian ciertos "lujos" de este colegio público, como la música en directo que se utiliza en cada clase de baile o de canto, en lugar de música grabada.





ALUMNOS MÁS PREPARADOS

Lo que sí ha cambiado, para el profesor de español de LaGuardia Angelo Valerio, es la preparación de los alumnos.

"Quizás en la época de Leroy había más estudiantes que querían ser cantantes y nada más terminar la secundaria querían ir a presentarse a castings y conseguir un trabajo y ya no vuelven más a estudiar. Pero (...) ahora todos son un poco mas pragmáticos, porque los padres quieren que tengan algo a lo que recurrir" si, como muchos, no consiguen alcanzar sus sueños.

Los idiomas, por ejemplo, son muy importantes para un actor, señala Valerio, y apunta al éxito obtenido por actores como Chalamet en "Call Me By Your Name", un papel que dice probablemente consiguió gracias a saber hablar francés.

ARTE Y MÚSICA POR TODAS PARTES

El vibrante ambiente en los pasillos y las aulas del centro, sin embargo, sí que se parece al que muestra el largometraje musical.

"A veces pienso que tengo a Leroy en mi clase", dice el profesor de origen filipino. "En la cafetería, se ponen a hacer rap, por ejemplo, espontáneamente", señala, aunque confiesa que los alumnos no son inmunes a la actual omnipresencia de los móviles.

"Creo que es una generación que vive parte de su día en sus pantallas, que también es un problema y un reto para los artistas, porque no sé cuánta creatividad se produce enganchado al móvil. No somos inmunes en LaGuardia", admite.

LA PANDEMIA IMPIDE CELEBRAR

Para celebrar este 40 aniversario de "Fame", "LaGuardia Arts" tenía pensada toda una serie de eventos y espectáculos durante el 2020, pero hasta el momento sólo se pudo proyectar en enero la película a todos los estudiantes, antes de la llegada del coronavirus.

Ahora, señala Schneider, siguen preparando una "celebración muy especial" con una gran producción teatral, quizá para julio o agosto, aunque dada la situación en Nueva York, es complicado darle una fecha exacta a la festividad, en la que quieren reunir no sólo a los estudiantes actuales, sino además a la larga lista de antiguos alumnos que han terminado trabajando en el mundo del espectáculo por todo EE.UU., ya sea en Broadway o en Hollywood.