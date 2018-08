Este lunes se conoció la renuncia de Evelin Segovia Ocampos, hija de la diputada Marlene Ocampos, a la Dirección de Promoción y Gestión Cultural de la Cámara Baja luego de que se conociera que la mujer asumiría al cargo por nepotismo.

Marlene recordó que su hija es doctora, abogada, escribana, notaria pública y que tiene un posgrado en didáctica universitaria, además de diplomados en eventos. Pero que daría un paso al costado para “tranquilidad de la ciudadanía”.

Durante el programa “Dos en la ciudad” por la 970AM, Clari Arias opinó sobre el caso.

“La gente que estudia enhorabuena, la función privada la espera si es tan buena. Pero que hace la diputada; no contenta con la carga pública que ella tiene, bien remunerada de Gs. 40 millones al mes… ella dice ‘yo tengo que salvar la plata de casa, vamos a traerle a la doctora Evelin’, así se refiere a su hija”, dijo Clari y añadió que ambas mujeres deberían de sentir vergüenza por la situación que generaron.

“Esto es una ignorancia desde el lugar de no respetarle a la República, de no respetar la figura del Congreso, del voto de la gente que te votó y no te votó. Se formó un club de amigos”, instó nuevamente Arias.

En ese sentido, el comunicador se animó a nombrar varios casos de “amiguísimo” teniendo como protagonistas a los que deberían de denunciar este tipo de casos a través de los medios de comunicación y para la ciudadanía.

“Si vamos a hablar de joda y corrupción, hay una periodista de Telefuturo que no le tembló el culo para ir a la oficina de un presidente del Congreso y pedir un puesto para su hermano y su hermano está trabajando en el Congreso ahora”, dijo al aire Clari sobre una colega del canal de Villamorra.

No conforme, el radialista se animó a nombrar otros casos que involucran a más periodistas que dejan de lado la ética ciudadana para acoplar a familiares a la función pública mediante “pedidos especiales”.

“O el periodista de ABC que le pidió a Lugo que le nombre a su señora en la Secretaria de Acción Social, o el otro periodista de ABC que tiene a su señora en Indert”, dijo.

Asimismo especificó de más trabajadores de prensa pero prefirió hacer silencio “porque si vamos a limpiar esta patria ña fundima ara ko asunto”.

En ese sentido, agregó que los mismos que piden favores por abajo son los que se encargan de denunciar o escrachar públicamente en los noticieros a los políticos que realizan el mismo procedimiento de nombrar familiares en cargos públicos.

“Somos cómplices también de esto, de todos los modos, y entonces viene esta mona de Alto Paraguay y cree que que está bien nombrarle a su hija, […] pero a la prensa le tiene que tocar la expiación, a esos que todo el día despotrican pero por debajo arreglan las cosas”, expresó el conductor de Dos en la ciudad.

Por último expresó: “Si vamos a hacer el tema de los escraches, entonces armemos quilombo y vengan les cuento de a uno, jajapo la listado. Vamos a contar quien hace qué cosa, parta hacer florecer la República”, finalizó.