La artista, fallecida hace dos semanas a los 76 años por un cáncer de páncreas, realizó un recorrido póstumo por la ciudad en la que se crió. Durante toda la semana el féretro se expuso en lugares icónicos para la comunidad.

4000 personas llegaron el Templo Greater Grace para rendirle un homenaje a la artista. Entre ellos, el expresidente Bill Clinton, que se acercó a Detroit, confesó que se alegró cuando vio que el ataúd estaba abierto porque quería saber qué se iba a poner “la chica” en un día como ese.

También el activista Jesse Jackson y Barack Obama, primer presidente negro de Estados Unidos —a través de una carta— recordaron la contribución de la artista a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos:

“Ya sea uniendo personas mediante emocionantes intersecciones de géneros o impulsando importantes causas a través del poder de la canción, el trabajo de Aretha reflejó lo mejor de la historia estadounidense”, escribió Obama.

El actual presidente no asistió al entierro y se ganó una reprimenda del reverendo Sharpton, quien recibió una ovación de pie tras afirmar:

“Al presidente Donald Trump habría que darle una clase sobre cómo ser respetuoso. Cuando murió Aretha dijo que había trabajado para él. Pero no, actuó para él. Trabajó para nosotros”.

En el servicio religioso, que se alargó más de ocho horas, se intercalaron los discursos y actuaciones de los pesos pesados de la música negra: Stevie Wonder, Smokey Robinson, Jennifer Hudson, entre otros.

El ataúd, también dorado, llegó en una carroza fúnebre blanca de los años cuarenta que partió escoltada por más de 100 cadillacs de color rosa —un guiño al éxito Freeway of Love— hacia el cementerio Woodlawn, donde fue enterrada junto a su padre, sus hermanos y un sobrino.

Pero antes, no podía ser de otro modo, se escucharon canciones interpretadas por un majestuoso coro góspel, y la joven Ariana Grande cantó (You Make Me Feel Like), A Natural Woman y Faith Hill interpretó What a Friend We Have In Jesus.

La familia hizo todos los esfuerzos para que los admiradores tuvieran la oportunidad de decirle adiós a la ganadora de 18 premios Grammy.

Quince días después de su fallecimiento, Detroit ha sido testigo del último adiós a la cantante con un multitudinario funeral.