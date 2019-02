Hace unas semanas, el anuncio de la próxima película de Batman alertó a todos los seguidores de DC pues se tratará de una nueva historia de la mano del director Matt Reeves, cuyo guión está listo a la espera de noviembre para el comienzo del rodaje.

Sin embargo, el protagonista principal no estaría a cargo de Ben Affleck, quien ya formó parte de varias películas del universo cinematográfico de DC, ya que los problemas personales del actor, con el alcohol sumado a su reciente divorcio, serían los principales obstáculos para llevar adelante el proyecto.

Además de que el guion contempla a un Batman mucho más joven, según informó The Hollywood Reporter:

“Esto no quiere decir que Affleck no volverá como Batman, pero al leer las hojas y los comentarios que circulan y apuntan a que el guion de Reeves presentará a un Batman más joven, parece lógico presumir que veremos noticias de casting para un nuevo Bruce Wayne/Batman este año”, dice parte del artículo.

Desde aquel anuncio, tanto los fanáticos como los blogs especializados comenzaron a barajar nombres llegando a la conclusión de que el actor perfecto para el papel sería Robert Pattinson.

En ese contexto, otros nombres que también suenan son Kit Harrington, Aaron Taylor-Johnson, Richard Madden, Jack O’Connell y Armie Hammer. No obstante, el actor británico es el favorito y hasta el portal NME habla de un asegurado reemplazo.

Mientras se aguarda algún tipo de confirmación, la fecha de estreno de la película recién está prevista para el 25 de junio de 2021.

A choice that I never would have thought to try but been hearing some background chatter about Robert Pattinson being looked at, if the talks (source) are true then all of our predictions were wrong This might be your new Bruce #thebatman #batman pic.twitter.com/cNDKeRBzyb

— BossLogic (@Bosslogic) 3 de febrero de 2019