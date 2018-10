En el programa radial “Mañana Irresponsable”, conducido por Álvaro Mora, Ale González Planás se contactó para denunciar el acoso por parte del Dj Mateo Fretes.

Según su declaración, todo comenzó cuando una de sus amigas compartió una foto de las historias de Instagram en donde Fretes le había escrito en inglés “quiero violarte”.

Dicha imagen, Ale publicó en su cuenta y automáticamente recibió otro tipo de denuncias anónimas.

“Fue un chiste pasado de broma (el escrito de Mateo), y como tengo el Instagram lo que hice fue publicar y se hizo viral. Y las chicas se contactaron conmigo”, contó González.

La joven de 23 años explicó que desde ese momento se quedó como “la encargada” de recibir las denuncias pero que jamás fue una víctima del músico.

“En las capturas, en ninguna parte fui yo la hostigada, más bien compartió una amiga, yo le banqué a ella y partir de ahí recibí mil cosas”, aseguró y añadió que la relación que mantiene con el denunciado solamente es de conocidos.

Una gran cantidad de mujeres se animaron a denunciar públicamente, a través de la red social instagram, acosos e incluso violaciones que sufrieron por parte de un hombre identificado como Mateo Fretes, perteneciente al ámbito del tecno y la producción de fiestas. pic.twitter.com/tpOATx8GFh — Akãhatã (@akahatapy) 4 de octubre de 2018

Consultada por los mensajes que contenía cada chat, Ale aseveró: “Era onda te voy a coger, faso, telo o te quiero secuestrar, por ahí alguien lo toma como risa, pero hay otras que no”.

En ese contexto, Mora le preguntó si dichas denuncias tenían pruebas contundentes, y no solo por el hecho de escrachar en redes sociales, a lo que González respondió “yo misma pedí que tengan fundamentos a las chicas que me iban pasando”, y agregó que lo que posteaba en Instagram contenía relatos en los que ella fue testigo.

Asimismo aseguró que Fretes se contactó con ella para aclarar la situación justificándose que es bisexual y hasta pidió disculpas: “Le dije que recopilaría todas estas denuncias”.

Ale comentó que no sería la primera vez que hay una denuncia formal contra el Dj ya que la exnovia del joven, y amiga de González, tiene una orden de alejamiento contra él.

Consultada por el “modus operandi” del productor musical, Ale especificó que es dueño del festival “Analog” y que usualmente otorgaba entradas a cambio de favores sexuales.

“Tengo entendido que en las fiestas hacía cosas como acercarse, tocar o decir cosas desubicadas”, mencionó.

Por último, comentó que se procederá de manera formal y organizada y “que la gente no sea violenta, no es la manera”.

Las mujeres dicen ¡No nos callamos más! pic.twitter.com/Q0MY3dCZqE — Akãhatã (@akahatapy) 4 de octubre de 2018





“MATEO A MI ME VIOLÓ”

Entre las denuncias anónimas viralizadas en redes sociales, se encuentran el de dos mujeres en donde declaran que fueron violadas en el mismo local nocturno.

“Mateo a mi me violó en Sirius, nunca conté nada porque con la fama que tenía no me iban a creer o iban a decir que yo luego quería […], me acuerdo que había tomado y él entró al estudio en donde yo estaba descansando y abusó de mi”.

Mientras que en otro texto, sin muchos detalles decía que “no le voy a hablar así a la mina de la cuenta y a contarle ‘che, vos sabes que me violó el man hace 5 años cuando era virgen y me dejó sangrando tirada en el baño’”, se lee.

Por el momento, Mateo Fretes no salió a dar declaraciones y sus redes sociales se encuentran desactivadas.