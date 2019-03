Según anunció Variety, el actor Will Smith no formará parte de Suicide Squad 2 pro problemas de su agenda y hasta ahora no se sabe si su papel Deadshot será reemplazado por otro actor o si desaparecerá directamente de la cinta.

Por otro lado, el nombre de Magot Robbie también se encuentra dando vuelta por los pasillos de Warner Bros., y preocupa a DC aunque por ahora no hay un comunicado oficial.

Mientras tanto, el set se encontrará listo para rodar desde septiembre de este año bajo la dirección de James Gunn, a cargo del proyecto tras su salida de Guardianes de la Galaxia, y se estima que se estará estrenando en los cines en agosto del 2021.