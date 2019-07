Technotronic es una banda de origen belga que alcanzó el éxito en la década de los 90. El productor discográfico Jo Bogaert, bajo el seudónimo de Thomas De Quincey, ideó el grupo en 1988 uniéndose a la vocalista Ya Kid K (Manuela Kamosi). La agrupación musical se convirtió en una de las principales impulsoras del género house a nivel mundial.

A lo largo de los 90, Technotronic lanzó cuatro álbumes con singles como; “Pum Up the Jam”, “Get It Up”, “Move This” y “Move It to the Rhythm”. Además, vendió más de 14 millones de discos y hasta el día de hoy sus éxitos han sido remezclados en numerosas ocasiones.

Actualmente, la banda sigue vigente con Daisy Dee y DJ Nitro, presentándose en vivo por todo el mundo y demostrando que siguen siendo los dueños de la pista de baile.

Las entradas se encontrarán disponibles en Ticketea a partir del lunes 29 de julio y los precios en su etapa de prevento serán los siguientes: Generales: G.35.000 y VIP G.90.000.

En el día del evento se habilitará una boletería en puerta y las entradas tendrán un costo de Generales G.50.000 y VIP G.120.000. Las reservas de mesas pueden realizarse vía WhatsApp al (0973) 858 585. El evento es una producción de G5Pro.