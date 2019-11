En 2009, el líder de Attaque 77, Ciro Pertusi daba por terminado su ciclo como integrante de esta banda con más de 20 años, 14 discos editados y miles de fanáticos.

Tiempo después, Ciro armó un nuevo proyecto con músicos de otras bandas y empezó a escribir la historia de Jauría. En ese camino, con una impronta punk y alternativa, la banda lanzó en el 2010 su primer material, “Jauría”, con 15 temas y bajo la producción de Jim Wirt y en el 2013, “Libre o muerto”, el segundo material, un disco doble con 21 canciones.

Actualmente, Ciro integra Jauría junto con Ray Fajardo (ex baterista de El Otro Yo), Sebastián Ambesi (ex guitarrista de De Romanticistas Shaolins) y Mauro Ambesi (también ex bajista de De Romanticistas Shaolins).

Bajo un formato que busca acercar al artista con su público, “Desde la Fábrica” ya conectó el pasado 24 de de octubre, un viaje musical inolvidable con Piti Fernández (vocalista de Las Pastillas del Abuelo).

