De acuerdo a lo expuesto en Teleshow, el polémico de padre del senador Rodolfo Friedmann Alfaro, demandará al espacio farandulero de Telefuturo.

El suegro de la exmodelo Marly Figueredo, alega que intentó solicitar un préstamo financiero pero le negaron tras los dichos de Trinidad y Villasanti.

“Mis abogados ya traen una querella contra César Trinidad y no se como se llama el otro bol…, que me trató de un delincuente, demasiado mal se tomó o tomó mi profesional las palabras de no se si quien fue, si fue César o fue Arturo que me dijo sos un vulgar delincuente, vamos a pedirle que demuestre en un juicio si soy un delincuente, hasta crédito en el banco me están negando por ser un delincuente según ustedes”, expresó Friedmann a través de audios enviados al periodista Sebastián Rodríguez.

El empresario exigirá además que no se mencione más su nombre y requerirá la suma de cinco o diez mil millones al programa. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias, voy a limpiar mi nombre de la basura que hicieron ustedes”.

Friedmann Cresta está decidido a ir hasta las últimas consecuencias. “Si corresponde en derecho cerrar ese programa, se va a cerrar ese programa”, resaltó.