La banda norteamericana, The New Division, presentó su primer sencillo titulado "Fascination". Según dio a conocer el líder de la agrupación musical, John Kunkel, la canción trata sobre sus experiencias de estar de gira tanto en Estados Unidos como internacionalmente, y cómo la falta de sueño altera la mente.

The New Division es una banda que nació en Los Ángeles bajo la iniciativa de John Kunkel, quien había comenzado durante sus años de universidad junto a sus compañeros.

El líder escribió canciones de new wave y synth pop, inspirado en agrupaciones como New Order y Depeche Mode, y desarrollando canciones con el estilo de los años 80’ pero con un toque mucho más moderno.

Desde el 2010, lanzaron sencillos y EPs digitales, como "The Rookie", los cuales fueron producidos por ellos mismos, hasta que llegó su álbum debut "Shadows" en el 2011.

Durante su tiempo en gira, The New Division fue banda soporte de grupos como New Order, Peter Hook and The Light, entre otros.

John Kunkel visitó nuestro país en repetidas oportunidades ya que sus padres, por cuestiones laborales, vivieron en diferentes países de Sudamérica, incluso en Paraguay. Durante su última visita, realizó un DJ set en una fiesta realizada por los DJs Rubén Preda y Robert Rasmussen.