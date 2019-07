Tras el fallecimiento del ex presidente de la Argentina, Fernando de la Rúa, la cantante colombiana Shakira expresó sus condolencias a la familia y recordó a de la Rúa como un "amigo".

La cantante manifestó su sentir a través de su cuenta oficial de Twitter por la pérdida de su ex suegro, con quien según reveló mantenía una relación cercana y amigable. “Fernando querido, te has ido para siempre amigo”, escribió acompañando con una foto en la que se la ve junto al ex mandatario.

“Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos”, continúo la artista.

Shakira y Fernando de la Rúa llegaron a familiarizar cuando la colombiana estaba de novia con su hijo Antonito de la Rúa, con quien estuvo de novia por más de una década. En otro sentido posteó señaló “Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba”.

Luego de que de la Rúa dejó la presidencia del país vecino en el 2002, Shakira demostró su aprecio a su, en aquel entonces suegro, y salió a defenderlo alegando que era “un patriota y un político honesto”. Además, indicó que Argentina estuvo cerca de “cambiar el sistema político cargado de corrupción” bajo el poder de Fernando. Desde ese momento, confesó su “cariño inmenso e indescriptible” por Fernando de la Rúa, de quien resaltaba sus “sus valores como padre, persona y esposo ejemplar”.

“Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo”, finalizó.

Aunque la separación de Shakira y Antonito quedó en los mejores términos, dos años después, Antonito inició una demanda judicial por el 18 por ciento que ascendía a 250 millones de dólares sobre los bienes comerciales de la cantante justificando que siendo su socio la ayudó a crecer financieramente. Sin embargo, el proceso legal no prosperó.