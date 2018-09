La secuencia quedó registrada durante la velada: el evidente magreo al que el obispo que ofició el funeral de Aretha Franklin sometió a la cantane Ariana Grande y que generó una agria polémica en EEUU.

Tanto es así, que Charles H. Ellis III tuvo que pedir disculpas públicamente en una entrevista con Associated Press por el modo en que tocó a la cantante después de que esta cantara ‘A Natual Woman”.

En las imágenes se ve claramente como, tras la actuación, el religioso pasa el brazo por encima de la cintura de Grande y como con sus dedos toca la parte lateral de uno de sus pechos.

“Nunca sería mi intención tocar el pecho a ninguna mujer. Yo no sé, yo supongo que puse mi brazo alrededor de ella. Quizás crucé la frontera, puede ser que estuviera demasiado amigable o familiar. De nuevo, lo siento”, expresó el pastor al medio.

Ellis también se disculpó con Grande, sus fans y la comunidad hispana por hacer una broma sobre la cantante: “Vi tu nombre en el programa y pensé que era un nuevo producto del menú de Taco Bell”, dijo el pastor. “Personalmente y sinceramente me disculpo con Ariana, sus admiradores y toda la comunidad hispana”, comentó Ellis.

#respectariana

it was a moment of respect and scenes like these will not be tolerated. i hope someone of greater authority takes some action and that the @ArianaGrande be alright, stay well ari, we love you. get well soon pic.twitter.com/zllOUdGUgW

— lua (@joaolucxs) 1 de septiembre de 2018