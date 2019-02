Aunque no sea muy conocida en este lado del hemisferio, el talento emergente sumerge en la industria extranjera con nuevos rostros y nuevas canciones.

Kelsy Karter es una cantante de Nueva Zelanda que desde que comenzó como amateur ya posee en su haber más de 40 mil reproducciones en sus videos, que fueron incrementándose en las últimas horas gracias a una curiosa y engañosa campaña de marketing.

Resulta que para celebrar el cumpleaños número 24 de Harry Styles -1 de febrero- la artista escribió una canción que lleva como título el nombre del cantante británico pero además, se tatuó la mejilla con la cara del ex One Direction.

Para hacerlo más polémico, Kelly recurrió al reconocido tatuado Romeo Lacoste para que la obra sea todo un éxito.

“No puedo creer que Kelsy se haya tatuado a Harry Styles en su cara”, escribió el artista en sus Stories con una foto del momento.

Mientras que Karter compartió en su cuenta de Instagram: “Mamá, mira lo que me he hecho”.

Sin embargo, la puesta solo fue una “falsa publicidad” ya que el tatuaje solo fue una forma de atraer la atención de los medios y del público y así promocionar el single “Harry” que ya cuenta con videoclip.

OMG it was actually a drawn on tattoo pic.twitter.com/ihU8EMgx9X

— 98FM (@98FM) 29 de enero de 2019