Ciudad del Este recibe al Mosh Tour este sábado

Este sábado 29 de Setiembre a las 21:00 tendrá lugar la quinta fecha del Mosh Tour 2018. La gira impulsada por las bandas metaleras local: Patriarca, The Force y The Profane llegará a Ciudad del Este en Papa Bar (Av. Pampliega C/ Pa'i Pérez).