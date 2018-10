Bradley Cooper y Lady Gaga, protagonistas de la nueva versión de la exitosa “A Star Is Born” (Nace una estrella) se preparan para el estreno el próximo 11 de octubre. En entrevista con Warner Bros Pictures, comparten su experiencia al trabajar juntos en la película.

“Cuando era niño me inspiraban, me curaban, me vigorizaban”, dice sobre la las películas Bradley Cooper, quien además de actuar dirige la cuarta adaptación del musical que debutó por primera vez en 1937.

El actor comenta que siempre supo que quería dirigir una película ya que siempre fueron parte de su vida.

“Sabía que quería contar una historia de amor y que podría involucrar a la música. No hay manera más pura de comunicar algo porque no te puedes esconder”.

La historia que se centra en un músico alcohólico que descubre el talento de una joven y trata de darla a conocer al mundo, representa el debut en el cine de Stefani Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga en la escena musical.

Sobre su trabajo con la cantante, el histrión destaca: “Sabía que necesitaba el motor y el combustible y lo encontré en ella. Sin ella no hay película”.

Gaga por su parte, resalta la “conexión instantánea” que se dio desde un principio entre ambos, al punto de que se pusieron a cantar juntos 20 minutos después de conocerse. Afirma que se quedó sorprendida con la voz de Bradley.

“Tu puedes cantar hermoso, pero no es lo mismo que cantar hermoso y también poder contar una historia y cantar desde lo más profundo de tu ser, desde tu corazón y tu alma. Realmente escuché eso en su voz y supe que él podría interpretar a una estrella de rock”, acota.

La primera vez que Cooper escuchó en vivo a Gaga fue en un evento benéfico, un día antes de su primer contacto, un momento que lo visualizó en la película.

“Es genial saber que estás en el lugar indicado en el momento indicado de tu vida y cada vez que ella cantaba en el set, todos nos sentíamos muy agradecidos”.

La intérprete de hits como “Poker Face” y “Bad Romance” asevera que lo que más le gustó de cantar en el largometraje es haberlo hecho con Cooper y sentir una conexión.

“Nunca hubo un momento en el que nos hayamos detenido porque alguien no cantó bien o porque la música sonaba mal, fue siempre algo muy fluido. Grabamos tomas completas así que lo que verán en la película son momentos reales, es un reflejo auténtico de la experiencia que tuvimos filmando juntos”.

“Nace una estrella” ya fue vista críticos y periodistas especializados, quienes aclaman la película y las actuaciones de Bradley Cooper y Lady Gaga, mientras crecen las expectativas a solo días de su estreno.