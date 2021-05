A través de Instagram, la comunicadora dio a conocer la llegada al mundo de su beba, fruto de su relación sentimental con el empresario, Tjeerd Twijnstra.

“Y desde ayer a la tarde no puedo parar de sonreír! (y llorar de alegría). Gracias a la vida que me sigue dando tanto. ¡Primer amanecer juntas! Gracias a tod@s por el cariño. No puedo responder a tod@s porque estoy disfrutando de esta bendición de la vida pero ¡GRACIAS! ¡Acá vamos por tercera vez!”, escribió la también actriz.

Maltese, quien lleva meses alejada de la televisión tras encabezar el reality show Masterchef, venía compartiendo detalles de su embarazo con sus seguidores, por lo que, como era de esperarse, inundaron de comentarios su post.

Maltese y Twijnstra son padres también de Saskia y Rinske.