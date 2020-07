Pasa el tiempo y la estrella internacional sigue riéndose de los que afirman que lo logró una cintura fina gracias a una operación de costillas.

En más de una ocasión, la recordada actriz de telenovelas bromeó al respecto desde sus redes. Esta vez lo volvió a hacer, al publicar un video de backstage de su más reciente videoclip, “Estoy Soltera”.

En él se ve cómo entre cinco personas trabajan para acomodarle un corsé y lucir fina y ajustada.

“¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando!”, empieza el texto en su post.

“Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredará y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto “reloj de arena” logramos el look que utilicé para uno de los sets del vídeo de #estoysoltera. Y ese final inesperado…¡se coló en la edición!”, escribió.

De esta manera, la protagonista de María la del Barrio y Marimar sigue captando la atención de sus seguidores con graciosos videos, logrando ser la número uno en cuanto a contenidos en redes.