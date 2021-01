Los Ángeles (EE.UU.). Un veterano y enigmático detective junto a un joven talento de la investigación criminal. Así cruzan sus caminos Denzel Washington y Rami Malek en "The Little Things", un thriller en el que persiguen a un Jared Leto muy truculento que se convierte para ellos en un verdadero tormento.

"Tener una convicción que se convierte en una obsesión es algo muy complicado psicológicamente", apuntó Malek en una rueda de prensa en la que participó Efe.

Con una mirada lúgubre a la década de 1990 en Los Ángeles (EE.UU.), la intriga policial de "The Little Things" se estrenará el viernes al mismo tiempo en cines y en la plataforma HBO Max, con John Lee Hancock como director y guionista.

Conocido por otras cintas como "The Founder" (2016), Hancock disfrutó en el rodaje de "The Little Things" de tres ganadores del Óscar midiéndose frente a frente: Washington (dos estatuillas por "Glory", 1989; y "Training Day", 2001), Malek ("Bohemian Rhapsody", 2018), y Leto ("Dallas Buyers Club", 2013).

LA IMPORTANCIA DEL GUION

"Si no está en la página, no está en la escena".

Tirando de tópico teatral, Washington resumió así que lo primero que le atrajo del proyecto fue la escritura de Hancock.

"Leí el guion y lo encontré interesante. Nunca pensé en lo que me iba a permitir: solo creí que era diferente. Y, no hace falta decirlo, era también la oportunidad de trabajar con estos dos grandes actores 'más jóvenes' que yo", bromeó.

"The Little Things" comienza con la visita rutinaria a Los Ángeles de Joe "Deke" Deacon (Washington), un policía de una zona rural de California (EE.UU.) que debe ir a la ciudad para cumplir con un sencillo trámite.

Sin embargo, una vez ahí, se enreda junto a Jim Baxter (Malek) en la investigación de un despiadado asesino en serie que tiene en jaque a las autoridades, quienes, poco a poco, se encaminan a un oscuro hombre (Leto) como posible sospechoso.

"Me encantó la idea de que Jim empiece a emular la psicología de 'Deke", comentó Malek sobre la fusión de caracteres que se da entre los dos protagonistas.

"Personalmente, si veo sabiduría, grandes instintos y experiencia delante de mí, me apoyo en eso (...) Así que en un caso en el que tienes mucha responsabilidad, tener la oportunidad de apoyarte en alguien que claramente ha estado ahí antes y ha visto algo bastante oscuro… Es como si tuvieras casi una necesidad de traer a esa persona a tu vida y buscar consejo en ella", indicó.

Malek subrayó asimismo que la química que podía generarse entre los tres actores fue un aspecto clave para subirse al barco.

"Con Denzel, no lo tuve ni que pensar. Y luego vino Jared, así que sabía que iba a haber una energía explosiva ahí con nosotros tres. Sí, no pude dejarlo pasar", añadió.

¿UN ASESINO O 'UN HOMBRE ENCANTADOR'?

La ambigüedad que flota en "The Little Things" sobre Albert Sparma, el hombre al que no consiguen incriminar los policías, la sintetizó Leto con siniestra ironía.

"Supongo que cuando pienso en Albert Sparma pienso en él como un hombre encantador", dijo sobre su personaje.

"Supongo que no estaba en el otro lado de cualquier cosa que pudiera parecer escalofriante o aterradora, pero realmente nunca lo sentí así: pensé que era un tipo encantador", añadió con sorna.

Leto, que divide su tiempo entre la interpretación y la música (con el grupo Thirty Seconds to Mars), también explicó que para preparar su papel no ahondó en perfiles de criminales o asesinos famosos sino que trató de buscar el lado humano de su rol.

"Realmente pasé más tiempo pensando en él como una persona. Me daba mucha curiosidad Albert Sparma: por qué no encajaba, por qué no conectaba con la gente. Era cómo 'por qué, por qué, por qué y por qué de nuevo'", explicó.

"Y como dice el señor Washington (su compañero insistió sin éxito durante la rueda de prensa en que lo llamara solo Denzel) -concretó-, haces preguntas y llegas a más preguntas. A veces encuentras algunas respuestas y ese es el juego".