A través de cuenta en la red social Twitter, la exmodelo de ‘American International Model School’ exteriorizó duramente su postura tras la polémica asamblea del club azulgrana.

“Me siento pisoteada y humillada como socia e hincha del club Cerro Porteño ... una asamblea con irregularidades y dudas no es digna para los que no aceptamos una gestión de fracasos”, tecleó.

Arias, férrea defensora de la gestión de los Zapag al frente de Cerro Porteño, fue cuestionada por los internautas sobre su rechazo, pero fiel a su estilo directo, la misma no se quedó callada.

“En vez de cuestionarme tanto no sería o mejor dicho no sería más inteligente de tu parte cuestionar una gestión paupérrima a nivel deportivo (FUTBOL) me remito a los hechos y a los números”, respondió a un internauta.

El tuitero, identificado con el usuario @antonirHD y de nombre “Mal Bicho”, insistió con sus dudas a la exchica de pasarelas, pidiendo que se explaye sobre las irregularidades que vio, y la solución que plantea para la problemática, teniendo en cuenta que integraba la lista e los Zapag: “Estabas muy con esta comisión, qué pasó?”.

La mediática por supuesto volvió a retrucar con mucha más contundencia.

“Te resumo… sí apoyo un proyecto pero me doy cuenta que la gestión no está a la altura de las expectativas pues bien me sobran ovarios para decirlo… SOY HINCHA DE CERRO PORTEÑO NO HURRERA DE NADIE”.

Muchos respaldaron lo manifestado por Lorena, mientras que otros se mostraron en contra, desatando un gran debate en la red del pajarito azul.