La panelista del programa farandulero Teleshow repudia lo sucedido en la fiesta del Club Olimpia hace unos días y que involucra al radialista de la 1000 AM, de acuerdo a las imágenes viralizadas. “Se ve perfectamente a un señor abusando de una mujer que no se puede sostener ni sentada”.

Masi se refirió al comunicado emitido por Riveros y lo trató de cobarde.

“Él no puede justificar nada con alcohol, él tampoco va a poner punto final a este tema, él no es nadie para poner punto final a un tema del cual me parece un cobarde con lo que escribió, y es lamentable. Ojalá pague las consecuencias que debe pagar por un abuso a una mujer vulnerable”, disparó.

Carmiña también lamentó que la persona que grabó el video y lo viralizó en redes sociales no haya ayuda a la mujer, así como cualquiera de los presentes.