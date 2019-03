Precedido por el artista nacional Iván Zavala, quien se encargó de amenizar la ansiosa espera de los fans, Luis Miguel comenzó el anhelado show a las 21:10, desechando así rumores infundados y especulaciones de que no llegaría a aparecer.

Con la espectacular y colorida introducción de sus músicos, Luis Miguel eligió los temas Si te vas y Tú, solo tú para arrancar un nuevo recital, después de cinco años desde su última visita a nuestro país.

Tras romper el hielo llegó algo mucho más sonado y movido con Amor, amor, amor, tema con el que público se mostró más despierto y activo. Continuó con Devuélveme el amor que permitió bajar un poquito los decibeles de la emoción, pero solamente para tomar un impulso y luego reventar las gargantas con Suave, un éxito cantado por todo el Jockey Club.

Como los boleros marcaron un hito importante en la carrera de Luis Miguel, no podían faltar y así lo anunciaron los violines con el inicio de Por debajo de la Mesa del disco Romances de 1997, una producción que en su momento contó con la colaboración de Armando Manzanero y permitió al artista escalar a lo más alto. Siguiendo esa misma línea enganchó con el inolvidable clásico No sé tú, de su álbum El Concierto de 1997.

La mágica noche prosiguió con un interesante popurrí de Un hombre busca una mujer, Cuestión de piel y Oro de ley. La primera fue la más acompañada por los fans que cantaron de principio a fin.

El considerado “himno” Culpable o no, que triplicó su popularidad tras la emisión de la serie en la plataforma de Netflix, hizo delirar principalmente a las fanáticas, quienes a todo pulmón acompañaron especialmente el coro de la canción.

Te necesito y Amante del amor fueron los siguientes hits que dieron continuidad al show para después abrir paso otro emocionante popurrí que incluyó: Más allá de todo, Fría como el viento, Tengo todo excepto a ti y Entrégate.

Hasta que me olvides tuvo interpretación completa. Un éxito infaltable que se desprende del Álbum Aries de 1993. A partir de allí Luis Miguel se transportó a su adolescencia con No me puede dejar así y Palabra de Honor y luego avanzó hacia su juventud con La incondicional (1988).

El viaje en la máquina del tiempo siguió su itinerario por Separados, 1+1= 2 enamorados, Directo al corazón, Tú y yo, Contigo en la distancia, La barca, Se te olvida e Historia de un amor.

La velada se aproximaba a su final con Será que no me amas, un éxito al que siguió un divertido enganche al pasado con Decídete, Los muchachos de hoy y Ahora te puedes marchar reflotando épocas doradas y generando gran algarabía en los presentes que gritaban, se balanceaban y gozaban.

Luis Miguel eligió tres temas con mucho ritmo para finalizar con La chica del biquini azul, Isabel y Cuando calienta el sol, cerrando así a las 23:15 un recital de dos horas con cinco minutos. Tristemente un inconveniente técnico con el micrófono impidió que Luis Miguel se despida a viva voz, no obstante lo hizo regalando rosas a sus admiradoras y hasta recibió amablemente el abrazo de una de ellas, quien logró subir al escenario. Ni el pronóstico de lluvia, ni los comentarios previos pudieron empañar el espectáculo del que el público salió más que satisfecho.