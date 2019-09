Anabel Fabbro recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer las evidencias que el Tribunal Oral N°12 de Buenos Aires, no consideró durante el proceso legal al dar el fallo a favor de la víctima de apenas 13 años.

La serie de capturas de pantalla de conversaciones y audios, estuvo antecedida de “Me voy a tomar el tiempo de subir todo acá ya que la justicia parece que no vio nada de lo que pudimos aportar para destapar la mentira de esta denuncia”, escrito por Anabel.

“Se termina tu vida en este instante. Llamame y te explico lo que va a pasar. Tenés el tiempo contado”, dice el mensaje que Darío envió a Fabbro vía Whatsapp, antes que la situación salga a la luz.

“Ehh? Te estoy llamando”, responde Jonathan, a lo que Darío contesta “Te la hago corta. La nena está en el hospital, le están haciendo análisis, le van a tomar la declaración. Tenés dos horas para hacer algo, sino vas a terminar en la cárcel. Llamame cuando puedas”.

Ante los screenshot, la mujer compartió una imagen en la que decía “Lo dejo a criterio de cada uno”.

El intercambio de mensajes aparentemente continuó hasta horas después, donde el papá de la menor amenaza al exjugador. “Si mañana no me llamás, estás al horno porque dependes de mí ahora. Así te lo digo y nada más. Si no crees esto. Allá vos. Te mando un saludo”, rápidamente Jonathan escribe “Mañana hablamos”.

A las 07:23 del día siguiente el acusado de violar a su sobrina manda un texto a su hermano “Te llamé y no me atendes. Termino de entrenar y te voy a seguir llamando”.

Siguiendo con la publicación de pruebas, la hermana de los hombres en cuestión compartió audios que comprometen a las madres de las menores, una del caso de Argentina y la otra de Paraguay.

“Desde que Darío ya no es agente de él (Jonathan) de nada, es muy difícil enterarnos de muchas cosas. Ponete en contacto con Darío y fijate si él tiene algún conocido, algún abogado, algún juez o algo ahí que te pueda ayudar y dar una mano a ver si hacen fuerza”, aconsejó la cuñada de Fabbro a la mujer del hermano de Larissa Riquelme.

“La denunciante de Argentina diciéndole a la de Paraguay cómo hacer su denuncia”, explicó Anabel sobre las capturas.

“Yo creería que es mejor que hablen ellos antes, por si mi abogado le puede dar algún dato útil para que vos presentes en la declaración, mejor que hablen ellos antes de que presentes la declaración o que yo tenga la declaración. Yo diría que es mejor que los contactes ahora antes que ellos hagan un trabajo que quizás no esté bien hecho y a vos te pueda afectar, pero eso mi abogado te lo va a decir. Me entendes? Yo no digo que tus abogados sean malos, porque si te tomaron a vos quieren decir que son buenos pero es mejor si hablan entre ellos y para que la declaración sea firme y esté bien constituida”, expresó la mamá de la ahijada de Fabbro.

“Él (papá de la menor de Paraguay) necesita dinero que su hermana (Larissa) le va a dar, entonces mientras que el tiempo está pasando que nos ayuda a nosotros a que podamos hacer bien las cosas y también es el tiempo que ellos piensan de que yo no voy a hacer nada. Yo creo que la hermana le va a dar el dinero que él tenga que pagar a quien tenga que pagar y una vez que pase el 5 de agosto y tenga todos los materiales perfecto. Te soy muy franca, te soy muy sincera sobre la manera que estoy tratando de hacer las cosas”, refirió la mamá de la menor del caso de Paraguay a la del vecino país.

Al respecto, la hermana de Fabbro colocó sobre los audios un texto que dice “Estaba esperando que @larissariquelme le de plata a su hermano para hacer la denuncia. Qué madre espera para denunciar un abuso?”.

Las últimas conversaciones muestran a Darío y Jonathan en disputa por algunos documentos de terrenos y otras propiedades, que según Anabel evidencian el interés y venganza de Darío y familia contra Jonathan Fabbro.