La conductora del programa matutino ‘Mucho Gusto’ recibió una propuesta indecente a través de su cuenta en Instagram. Un hombre identificado como Darío Javier, le ofreció la suma de $5000 a cambio de “un día” con ella.

Dihl grabó el mensaje y el sujeto borró su mensaje, sin embargo la comunicadora capturó el chat. “Asqueroso. Fuera de acá”, le cañeó, a lo que el hombre en cuestión le respondió “Qué lástima que seas así, en serio”.

Rápidamente, el mismo se arrepintió y pidió disculpas a Sara, alegando que tiene familia. “Disculpame, tengo un hijo y problemas no quiero, Sara. Buena onda, con mucho respeto te lo digo. Con un disculpas, te pido eso nomás”.

“Y si tenés una mujer y un hijo, por qué me ofrecés 5000 US para coger? Hacete cargo ahora, a mí me encanta ridiculizar a pelotudos como vos”, le retrucó que no dudó en compartir ‘la propuesta’ en sus perfiles en redes sociales.

“Me trató de tarifada”, tecleó Sara sobre una de las capturas, para luego compartir otra en la que se que el sujeto quitó su foto de perfil.

Sara Dihl ironizó con el hecho de que ’Darío Javier’, en la descripción de su perfil destaca el amor a Dios, a la Virgen y a la familia.

“Muero con su amor de familia”, mencionó.