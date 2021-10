El espectáculo dirigido por Natalia Aldana tiene como eje el movimiento.

“Tres cuerpos varones en la noche del trazo. Dos voces, hermanos quizás; hablan de una historia que no es aquella que se ve en escena y que sólo les pertenece a ellos. Son dos tiempos que no se tocan, el de las voces y el de los cuerpos. Un movimiento que es toda respiración, toda escritura. ¿Estarán estos dos tiempos reimaginando el mito de Apolo y Jacinto? Que aquel que no haya maldecido al viento no se atreva a hablar de dolor”, expresa la trama.

Actúan Gerardo Báez, Fabio Esteche y Magín Pereira, con idea y textos de Andrés Ovelar.

La asesoría interpretativa y la visualización es de Diego Mongelós. La realización escenográfica es de Pamela Paredes, Jaime Maguet y Selva Fox.

El vestuario de Belén Fretes, el registro fotográfico y audiovisual de Luis Acosta, la musicalización de Gabriel Cáceres, la iluminación de Martín Pizzicchini. La producción general es de Stefan Knapps.

Las próximas funciones son 16, 17, 22, 23 y 24 de octubre, los viernes y sábados 21:00 y los domingos 20:00. Las entradas anticipadas tienen un costo de 50.000 Gs. y 70.000 Gs. en puerta. Para reservas, contactar al (0971) 196010.

La puesta en escena es presentada por el Fondo Municipal para el Fomento y la Promoción de las Artes Escénicas de la Municipalidad de Asunción. Cuenta con el apoyo del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, Sala La Correa y Nhi-Mu.