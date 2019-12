Con una fastuosa fiesta llevada a cabo en la ciudad de Santaní, el exgobernador de Guairá se unió en matrimonio por quinta vez. La nueva esposa es una joven de 19 años, Nancy Noemí Quintana.

Según declaraciones de la joven al diario Popular, la misma se enamoró de Friedmann Cresta desde el primer momento en que lo vio y él le propuso unirse matrimonialmente en la primera visita a su casa.

La madre de la hoy esposa, Luisa Jara Ferreira, resaltó que notó “muy decidida” a su hija al momento de informar que se casaba, y por lo tanto, toda su familia la apoya.

El ministro del MAG Rodolfo Friedmann Alfaro y su esposa, la exmodelo Marly Figueredo no participaron de la ceremonia. Padre e hijo, llevan distanciados hace tiempo.



¿Boda falsa?

De acuerdo a la oficial judicial del Registro Civil, Liz Leguizamón, el matrimonio de Friedmann Cresta podría quedar sin efecto si es que la exesposa Ana, pide la nulidad, debido a que no se cumplieron los 300 días correspondientes entre su divorcio y la actual unión.

Además, el funcionario que ofició la ceremonia podría exponerse a un sumario por haber hecho el matrimonio fuera del plazo legal y por si fuera poco, el hombre en cuestión está apartado de su cargo. “La persona que les casó no puede hacer matrimonios, no tiene oficina”, expresó en la radio 1020 AM Ñanduti.

“El compañero que le prestó su libro es la persona que va a tener más consecuencias en el sumario”, acotó Leguizamón.

Indicó que el abogado de Friedmann acudió a varias oficinas y los colegas le advirtieron que le matrimonio no podía oficializarse, pero el mismo rechazaba las negativas.

“Les dijo que a él (Friedmann) nadie le dice no, que él es una persona influyente; pero por más influyente que sea el compañero no puede dejar de cumplir un plazo legal”.

‘Malas lenguas’, allegadas a Friedmann Cresta y a la familia de Nancy Quintana, aseveran que el casamiento fue arreglado. Mientras, la joven presume en sus perfiles en redes sociales detalles de la fiesta y los regalos de su marido, como un automóvil de la firma Mercedes Benz.