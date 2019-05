El actor estadounidense Johnny Depp acusó a su ex esposa de maltratarlo mental y físicamente durante su relación, incluso manifestó que en 2016 la actriz Amber Laura Heard se pintó moretones para conseguir una orden de alejamiento temporal.

Dos años duró la vida matrimonial entre Depp y Heard, luego se disolvió por violencia doméstica. En la primera declaración del juicio, el protagonista de “Piratas del Caribe” presentó cargos por difamación contra su ex pareja, aseguró que nunca abusó de su mujer y señaló haber sido él la víctima en su hogar.

“He negado vehementemente las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016, cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”, expresó Depp según la revista People.

El actor comentó que mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica contra él, a menudo en presencia de algún testigo, que en algunos casos le causaron daños corporales graves.

Además, Depp comentó que la actriz lo “golpeó, le dio un puñetazo y una patada”, asimismo relató que ella a menudo le tiraba objetos, como botellas, latas, velas encendidas, controles de televisores y latas de disolvente de pintura, que en más de una ocasión le hirió gravemente.

El amor se terminó muy rápido y la convivencia llevó a varias escenas de maltrato, según el “Hombre manos de tijera”, una de las botellas lanzadas golpeó un mueble donde él apoyaba una mano y le rompió un dedo. “Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruirlo”, confesó. “Temí perder el dedo, el brazo y la vida”, añadió.

Sin embargo, la defensa de la actriz niega las acusaciones, el abogado de Heard, Eric George dijo al respecto, “La evidencia en este caso es clara: Johnny Depp golpeó repetidamente a Amber Heard”.

“Los intentos cada vez más desesperados del señor Depp y sus habilitadores para revivir su carrera iniciando un litigio sin fundamento contra tantas personas que una vez estuvieron cerca de él (sus abogados, ex gerentes y su ex cónyuge), no engañan a nadie”, agregó.

“Después de retirarme de la presencia de la señora Heard en el penthouse, el 21 de abril de 2016, a la mañana siguiente, la señora Heard o una de sus amigas defecaron en mi cama como una especie de broma enferma antes de irse juntas a Coachella”, reveló Depp y explicó que eso colmó su vaso y buscó el divorcio.

El actor reclamó que la actriz admitió ante el administrador de su finca que las heces eran solo una broma inofensiva.

Heard y Depp se casaron en 2015. En mayo de 2016 ella lo acusó de abuso y él lo negó. En 2017 acordaron el divorcio fuera de tribunales por siete millones de dólares, los que posteriormente fueron donados por ella a instituciones de caridad. Ambos actores firmaron acuerdos de confidencialidad que les impiden discutir su relación públicamente.