Con una mezcla interesante de estilos, una edición más del Personal Fest concluyó en la noche del jueves con un line up para todos los gustos.

Previo al anochecer, durante la jornada pasaron sobre el escenario varios grupos entre los que se encontraban los nacionales: Kita Pena, EEEKS y Paiko con intervalos de los artistas argentinos como Indios, Nathy Peluso y los Auténticos Decadentes.

Estos últimos, pusieron a bailar a varias generaciones con sus clásicos de antaño como “Pendeviejo”, “Los piratas”, “Cómo me voy a olvidar”, “Corazón” o algo de los últimos tiempos como “Un osito de peluche de Taiwán” o “No me importa el dinero”.

La energía de sus miembros, con más de tres décadas en la industria, dejaron a un público eufórico al punto de pedir “una más”, para calmar la vorágine causada por los históricos hit de la agrupación argentina.

Tras el show del grupo liderado por Gustavo Parisi y Jorge Serrano, el conteo final comenzaba para llegar al momento cumbre de la noche.

Pasada las 23 horas y con una extensa intro en compañía de “Lose Yourself”, de Eminem (single que se desprende del Soundtrack de su película biográfica “8 Miles”), la exaltación comenzaba a instalarse.

Vestido como un boxeador, haciendo alusión a su último álbum “The Heavy Entertainment Show”, Robbie Williams se manifestaba frente a su público paraguayo por primera vez.

Y es que el propio británico dejaba en evidencia ese primer contacto en tierra guaraní en reiteradas ocasiones presentándose a sí mismo.

“¡Buenas noches! Soy Robbie fucking Williams”, fueron algunas frases entre tantas.

Con un gran despliegue en el escenario que incluyeron músicos, coristas y un grupo de excelentes bailarinas que lo acompañaba al compás de sus canciones, Williams también se encargó de presentarlos y dejarnos en claro que sería él quien controlaría la noche.

“Esta es mi banda, este es mi trasero… y ahora, el trasero de ustedes, es mío”.

Integrándose hablando en español o estableciendo conversaciones entre cada toque, durante la velada se pudo ver a un Robbie alegre, eufórico, amable y hasta un tanto cuerdo.

Entre cada pausa tampoco podían faltar palabras en castellano o frases armadas como “Rohayhu Paraguay”.

De hecho, deleitó a sus pacientes seguidores con varios clásicos como también con covers, el más emocionante fue su interpretación de “Freedom!” de George Michael, su ídolo personal.

Entre su repertorio no faltaron canciones actuales como también sus clásicos. Algunos de los repasos que hizo incluían hit como Let Me Entertain You, Love My Life, Millennium, Rudebox, Kids, Something Stupid. Y como si fuera poco, invitó a su padre al escenario, Peter Williams, para interpretar a dúo “Better man”.

Como parte de su cierre; Angels, She’s the one y su versión de My Way.

Sin dudas, Williams fue todo un showman que encontró la manera de conquistar nuestros corazones en su primera visita al país.

Y a la espera de una próxima vez, aquí estaremos esperándolo para cumplir lo prometido durante la velada; asistir al siguiente concierto en Paraguay.