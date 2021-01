Asia Argento acusa de abuso sexual al director de "Rápido y Furioso"

Asia Argento, la actriz italiana y figura del movimiento #MeToo, acusa de abuso sexual a Rob Cohen, el director estadounidense de la película "The Fast and the furious"(Rápido y Furioso) en una entrevista publicada este viernes por el Corriere della Sera.



Fuente: AFP