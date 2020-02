Tremenda polémica se armó luego de que la mediática Bibi Landó posteara una fotografía con el jugador togolés Emmanuel Adebayor, nueva adquisición del club de fútbol Olimpia.

A raíz de ello, Landó fue cuestionada por el exarquero de la Selección Nacional José Luis Chilavert, para luego ser bloqueada por el mismo. El dirigente de Olimpia y la exmodelo Zuni Castiñeira también fueron ‘blancos’ del exalbirrojo.

Zuni salió al paso y tiroteó. “Qué lo que te pasa gordo @roba mbeyu.. toma cuidado con lo que insinúas decir… decí concretamente o te callas!! Si no tenes Prueba de lo que insinúas!! Hacé dieta!! @JoseLChilavert_”.

La presentadora radial y televisiva Florencia Gismondi se manifestó a favor del exarquero. “Me duelen los ojos por tratar de leer. Fuerza genio!”.

Posteriormente, Zuni arremetió fuertemente contra Gismondi: “Caradura que te fuiste a mi oficina a pedirme plata sin que se te deba y encima se te dio, por eso me odias, perra!! Porque se te dio la plata me odias!! No voy a dormir esta noche jajaja!!!”.

Castiñeira continuó furiosa contra la conductora de las radios Aspen y Venus, ‘echándola’ de Paraguay. “Fuera de mi país, caradura! Anda trabajá en el tuyo”.

La polémica exPlayboy Brasil 1993 prosiguió con más carburante: “Otra acabada muerta de hambre, regresá a tu país y deja de rebuscarte en el mío, nde mba’e rova’atã, sinvergüenza y fea”.

Muchos trataron a Zuni de xenófoba, por querer mandar a Florencia a su país natal, Argentina y le dieron con un caño.