Nuevamente a través de las redes sociales, la panelista de ‘El resumen’ se explayó al respecto.

En su post dice lamentar haber sembrado la duda en un tema que considera polémico “no me gusta entrar en tantos detalles pero no quisiera que por eso algunas se ofendan y crean que no amo y promuevo la lactancia materna, porque es una y una lucha que yo también la llevo

que llegó seis meses de dar de mamar y aunque al principio fue “duro” luego la experiencia se volvió “placentera” gracias al hecho de estar debidamente informada y el respaldo de las madres que la siguen. En ese sentido, destacó “la fuerza que tenemos las mujeres”.





Asevera que sus dichos acerca de que la leche materna dejan de saciar a los bebes en algún momento, obedecían a su propia experiencia con su hijo. “Se acababa la leche y el pobre Costanzo seguía llorando de hambre”.

Cuenta que introdujo leche fórmula y su niño respondió favorablemente a dicho alimento por lo que consideró que era tiempo de “relajarse” un poco. “Entonces me decidí a quitarle la teta”.

Según Ginzo “fue un tiempo muy duro”, pero pasó y ahora los dos están al 100%.





La farandulera reitera su pedido de disculpas y remarca que desde su trabajo como comunicadora “apoya y educa” a todas las madres defensoras de la lactancia materna. Así también, pidió misericordia para las madres que no tuvieron la “bendición” de poder dar de mamar.

“Es como un derecho arrebatado y muchas mamis se sienten mal después de comentarios muy duros. Incluyamos el amor a la mujer también en nuestra lucha”, finaliza.