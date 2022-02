La joven conocida como ‘Señorita Méndez’ se encuentra en el ojo de la tormenta por ofrecer un costoso viaje a Francia, con la particularidad de un tour por las locaciones de la serie de Netflix, ‘Emily in París’, con su compañía.

La misma utilizó una imagen de la plataforma de streaming Netflix con fines comerciales, lo que también fue señalado por internautas. En paralelo, la saltaron también ‘dardos’ hacia Méndez referente a su actitud.

“Yo le pagaría para que no me acompañe porque es de pesada. De sus pasajeras que son de la ‘high’ (clase social alta) se hace íntimas y a las que juntaron las monedas para ir con ella… ni bola”, escribió un internauta.

Otro que dice haber trabajado con la instagramer, también aportó supuestos antecedentes.

“Habiendo laburado con ella, yo creo que te deberían de hacer un descuento por tener que bancartela durante 7 días. En mi caso, conmigo era re buena onda (porque ella me consideraba una persona de igual status) pero fue una desagradable con el personal de servicio. No puedo contar en qué contexto se dio porque va a ser muy obvio quienes estaban ahí y no quiero tirarle al frente a compas”.

La “señorita” fue objeto de escrache semanas atrás, luego de que se revelará el fraude con los trajes de baño que vendía. Las prendas que ofrecía eran de bajo costo, ofertadas en la tienda virtual china ‘Shein’ y Méndez las ofrecía por mucho más en Paraguay, alegando que eran diseños exclusivos de su firma.