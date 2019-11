La presentación de Selena Gómez era una de las más esperadas de la premiación. Ni bien salió al escenario, el público ovacionó a la cantante estadounidense.

Visiblemente nerviosa, Gómez interpretó en la apertura de los AMAs 2019 sus dos recientes temas ‘Lose you to love me’ y ‘Look at her now’. Entre los presentes, llamó la atención la reacción de Taylor Swift.

A través de las redes sociales, los internautas notaron la algarabía de Swift, quien con gritos y aplausos alentaba a su amiga. Su actitud fue viralizada al instante y hasta fue de inspiración para los creadores de memes.

Las canciones que interpretó Selena generaron polémica cuando las lanzó, ya que sus fanáticos relacionaron la lírica con su expareja, Justin Bieber.

Cabe mencionar que la celebridad estadounidense retornó al mundo musical después de llamarse a silencio durante su lucha interna contra la depresión y la ansiedad.