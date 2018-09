El Álbum cuenta con 5 canciones inéditas compuestas por Valobra y su esposo y manager Dee Arriola. Incluye además un Bonus Track, una versión de la guarania "Asunción" de Federico Riera. Todo el material fue grabado, mezclado y masterizado en Dacosta Producciones, Asunción-Paraguay.







Acompañando al lanzamiento del EP, la cantante estrena también el videoclip del tercer sencillo promocional del material, "No Oh Oh!", la cual lleva una marcada influencia de ritmos latinos en sus arreglos mezclados con el rock, el pop, combinación que no había intentado en su carrera hasta ahora pero que ha sido muy bien recibida por el público en general.

Ambos estrenos "Hybrida" y el videoclip de "No Oh Oh!" están disponibles en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube de Andrea.