Dirigidos por Domingo Coronel, comunicadores faranduleros se presentarán este fin de semana con el espectáculo denominado “Influencers” en el Ignacio A. Pane en el que hablarán “de las diversas situaciones del mundo actual”, de acuerdo al texto difundido en redes sociales.

Larissa Riquelme, Carlos Ortellado, Jessica Torres, Pati Ginzo, Magalí Páez y Karina Doldán, esposa de Domingo, son los “influencers” convocados por el productor.

La noticia fue compartida en redes a través de la cuenta oficial del Teatro Municipal y el tweet compartido fue blanco de todo tipo de burlas debido a las figuras en cuestión.

“Tendrían que pagarnos para verles”; “Esta gente no influye nada en mi vida… Son la basura tóxica de los medios basuras que tenemos en este puto País”; “La novia de un violador, una ex tijera, un ex taxi para nenes xD necesitamos un exterminio”, son solo algunos de los comentarios.

¿Influencers paraguayos?

El término “influencer” significa “persona influyente” y en el lenguaje digital es designado a aquellos que poseen cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su imagen y presencia intachable, son convocados por prestigiosas firmas para se su representante o figura.

Para ello en varios países, principalmente los primermundistas, la firma en cuestión realiza un amplio estudio de mercado, analizando el contexto en sus distintas aristas, sociales, económicas, culturales e incluso políticas, así como el público, consumo y necesidades. Los resultados direccionan a la personalidad más conveniente para el producto o servicio.

En Paraguay sin embargo, el término influencer es erróneamente designado a personas que promocionan marcas, productos y/o eventos, debido a su gran cantidad de seguidores en redes sociales, especialmente los de gran repercusión mediática.