La nueva canción ha sido producida por la banda con la ayuda de Hans-Martin Buff y, según un comunicado de Universal Music, suena como si "estuviese recién sacada del apogeo de la legendaria banda de hard rock".

Klau Meine, el cantante del grupo y compositor de la letra del tema, se ha referido en declaraciones recogidas en esa nota de prensa, al sentido del estribillo de la canción, que juega con las palabras "pacificador, pacificador / entierra al enterrador".

"En un momento en el que tanta gente ha muerto y sigue muriendo de covid, de guerras devastadoras y otros graves crímenes, te hace sentir que el enterrador está haciendo horas extra. En un mundo pacífico después de la pandemia, sería el momento de que el pacificador mande", ha explicado.

"Rock Believer" será su primer trabajo desde la publicación en 2015 de "Return To Forever" y constituirá el decimonoveno disco de estudio en la historia de la banda.

Será asimismo el título de la próxima gira del grupo. Entre marzo y abril de 2022 la banda actuará en una residencia en Las Vegas (EE.UU.), seguida de un "tour" europeo que empezará el 10 de mayo en el Altice Arena de Lisboa y continuará después en las ciudades francesas de Toulousse (Zenith, 13 de mayo), Lille (Zenith, 15 de mayo) y París (Accorhotels Arena, 17 de mayo).

Scorpions se formó en 1965 en Hannover (Alemania) y en sus 50 años de carrera han vendido más de 120 millones de álbumes, según cifras de su discográfica, además de ofrecer unos 5.000 conciertos gracias a éxitos como "Still Loving You" o "Winds Of Change".

Se da la circunstancia de que el grupo anunció en 2012 una retirada que finalmente no llevó a cabo, pero que les embarcó en una larguísima gira de despedida.