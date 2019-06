María Luz Peña confirmó días atrás que el periodista de ABC Color, Juan Carlos ‘Juanki’ Lezcano, también trabajaba para ella en la elaboración de guiones para entes privados y políticos.

Esto ocurrió luego del escándalo de las licitaciones del IPS, donde Lezcano denunció un supuesto intento de soborno para parar las publiaciones que venía realizando sobre el tema en el diario ABC Color.

En unas de las conversaciones filtradas entre Juanki Lezcano y María Luz Peña, esta le pide asesoramiento al periodista para ‘limpiar la imagen’ del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, azotado por escraches por supuestos hechos de corrupción, así como por un video en el que se lo ve golpeando a una mujer.

Resulta que ABC había publicado en su edición impresa la noticia de la agresión del intendente a una pobladora de la zona. Pero la fotografía no correspondía al hecho mencionando, sino a una situación vivida en Colombia.

Lezcano le respondió a Peña, que el descargo del intendente debía enfocarse en que el medio (para el cual él trabaja) estaba utilizando fotos falsas.

Al decir de Peña. “Juanki” escribió el libreto, que posteriormente fue utilizado por el intendente Urbieta para defenderse de las acusaciones de supuesta agresión a una escrachadora.

En otro audio enviado por Lezcano a María Luz Peña, el periodista le pedía que Urbieta “se siente y escuche” lo que le tenían que aconsejar, porque “no estaba ayudando mucho”.

EL LIBRETO DE JUANKI PARA URBIETA

“Como hombres dedicados al servicio público, estamos expuestos continuamente a los reclamos por parte de los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio de la libre manifestación o el justo reclamo a quienes somos servidores públicos no puede sobrepasar nunca los límites del respeto y mucho menos llegar a la mentira infundada para crear malestar generalizado.

Reconozco que me equivoqué al golpear el teléfono de la mujer que filmaba mientras me encontraba revisando in situ unas obras de la Municipalidad. Fue un error generado por los insultos e improperios que la misma había lanzado en mi contra.

No existe justificación alguna, claro está, para ningún tipo de agresión. Sin embargo, llevo meses sufriendo hostigamientos e insultos. Como ser humano, los sentimientos a veces explotan y eso fue lo que terminó ocurriendo.

Pero así como yo reconozco mi error, espero que también lo hagan otros. El video viralizado por una parte de la sociedad esparció una visión parcial de lo ocurrido. Otras imágenes muestran como la misma mujer me siguió hasta abordar el vehículo en el que me desplazaba y me golpeaba una y otra vez. No contenta con ello, volvió a golpear mi rodado.

La difusión parcial del video no buscó sino más que generar enojo en mi contra. Como funcionario público estoy expuesto y abierto a los reclamos y críticas, pero las agresiones físicas como éstas no pueden ser toleradas.

Por último, la mentira ha llegado a niveles intolerables. Con el fin de dañar mi imagen, hicieron circular en redes sociales fotografías de cómo supuestamente había quedado el rostro de la mujer a la que yo agredí. Las imágenes eran falsas, se trataba de una actriz colombiana que denunció la brutal golpiza que había sufrido por parte de su pareja y colega.

Es más que evidente que no se busca la verdad o al menos una versión de ella, sino que la difusión de estas imágenes tiene como finalidad clara dañar irreparablemente mi imagen. Condeno firmemente la violencia de género, porque todos los días mujeres sufren y mueren a consecuencia de ella.

También condeno la mentira y la injuria.

Me reconozco humano y, por lo tanto, falible. Como funcionario público, como servidor de Concepción, acepto críticas y preguntas. Invito a un diálogo abierto con toda la sociedad, abriendo las puerta de la Municipalidad para que los ciudadanos revisen documentos y cuentas. Pero ya basta de las mentiras.

Una sociedad mejor se construye con participación. Busquemos eso”.

Según expresó María Luz Peña, el texto completo del descargo del intendente Urbieta, fue escrito por el periodista Juanki Lezcano.