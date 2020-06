“Socorro. Recibí un comentario en un foto de mi hijo que me llamó la atención. Entré al perfil y eran todas fotos de colitas de bebés. La reporté y alguien pilló que gran parte de sus 2mil seguidores se hacen llamar Jack Sosa. Quién investiga esto?”, había escrito hace unos días la conductora en su cuenta en Twitter.

La presentadora radial y televisiva acudió al Ministerio Público, convocada para declarar en la Unidad de Delitos Informáticos. Según comentó en su cuenta en Instagram, se llevó una gran sorpresa cuando se encontró con una investigación ya abierta.

Denise compartió su experiencia con el público a fin de que tengan en cuenta por si les llegara a pasar lo mismo.

Si encuentran perfiles sospechosos en las redes, llamen a la unidad de Delitos Informáticos (tel 494658). No escrachen públicamente en las redes al usuario hasta que la investigación esté en marcha, para no alertar al propietario de la cuenta denunciada y que elimine las imágenes incriminatorias (como me pasó a mí). No expongan a sus hijos desnuditos ni en pañales, y de ser posible no compartan fotos en uniforme donde se vea a qué colegio van”.

Pidió no criticar a los padres por compartir fotografías de sus hijos, sino a los pedófilos: “La foto de Ignacio que desató todo esto lo mostraba sonriente, jugando con un tren. Sigo creyendo que no estuve mal yo sino el enfermo que lo miró con ojos perversos”.

Contó que aunque Instagram rechazó su petición par bloquear al usuario, la denuncia de la fiscalía tendrá peso.

La comunicadora agradeció a los internautas por ayudarla y pidió cuidar a sus hijos: “Con nuestros hijos no”.