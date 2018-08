Todo comenzó por un tuit de una usuaria que alertó en Twitter sobre el video que contenía jumpscare.

“¡Cuidado! Si ves un anuncio en YouTube con el signo de volumen, siendo bajado y nada más, es un jumpscare (técnica usada para asustar) para la nueva película de la Monja que está por salir. Les aconsejo que miren hacia otro lado y/o bajes el volumen si tenés ansiedad o si simplemente odias los jumpscares, por favor RT para salvar una vida”, escribió la mujer.

Tras la viralización del tuit, desde Youtube tomaron la decisión de sacar el video de circulación: “¡Aprecio que nos hayas llamado la atención con esto! Viola nuestra política de contenido de shock y ya no se está reproduciendo como un anuncio”, replicaron desde el sitio.

Appreciate you bringing this to our attention! This ad violates our shocking content policy and it’s no longer running as an ad. More info here: https://t.co/dOUocjUevh

— Team YouTube (@TeamYouTube) 14 de agosto de 2018