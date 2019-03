El director general de Warner Media, John Stankey, anunció la salida de Tsujihara como presidente y director ejecutivo de Warner Bros. luego de que surgieran acusaciones hacia él por prometer a la actriz Charlotte Kirk fuente de trabajo gracias al affaire que mantenían.

Según dio a conocer Variety, Warner Media, la propietaria de Warner Bros., difundió un comunicado sobre la situación, en el que se informa que presentará un equipo de liderazgo interino el martes, entre otras cosas.

Tsujihara declaró que tomó la decisión porque su liderazgo "podría ser una distracción y un obstáculo para el éxito continuo de la compañía". En tanto, Stankey dijo que Tsujihara admitió que sus errores no son consistentes con las expectativas de la empresa.

“Kevin ha contribuido enormemente al éxito del estudio durante los últimos 25 años y le agradecemos por eso”, dijo Stankey. “Kevin reconoce que sus errores no se apegan a lo que se espera de un líder de la compañía y que podrían afectar la capacidad de ejecución de la compañía en el futuro”.





Warner Media inició una investigación a principios de mes, después de que Hollywood Reporter publicara el 6 de marzo una nota en la que se detallan mensajes de texto que se remontan a 2013 entre Tsujihara y la actriz británica Charlotte Kirk, de 21 años, y que demuestran la existencia de una relación íntima entre ambos, por la que el director pretendía favorecer a la joven con papeles actorales.

En uno de los mensajes en cuestión, que se conoció a través de un artículo de The Hollywood Reporter, Kirk le escribió a Tsujihara: "Sé que estás muy ocupado, lo sé, pero cuando estábamos en aquel hotel practicando sexo me dijiste que me ayudarías y cuando me ignorás, como hacés ahora, hacés que me sienta usada. ¿Me vas a ayudar como dijiste que harías?".





Tras ese mensaje, el director respondió que lamentaba que se sintiera de esa manera y que uno de sus colegas, Richard (Brener), presidente de la productora New Line -asegura el medio- la llamaría esa misma noche.

Los amantes se habrían conocido por medio de dos socios, James Packer y Brett Ratner, que fomentaron el encuentro en un hotel del barrio de Bel Air, en Los Ángeles. Y si bien Kirk fue seleccionada para dos pequeños papeles en las películas How to be single y Ocean´s 8, ambas de Warner, ella niega que haya habido comportamiento inapropiado por parte de Tsujihara.