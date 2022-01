El productor fallecido en 2016, conocido como "el quinto Beatle", recuerda su primer encuentro, en Londres, con los muchachos de Liverpool: "Eran cuatro y yo pregunté: '¿quiénes son? ¿qué son?'".

"Cuando escuché lo que hacían, me pareció bien, pero no brillante", afirma George Martin dirigiéndose a su nieta en el video colgado en la red social por su hijo Giles, igualmente productor musical.

"Pero la magia llegó cuando empecé a conocerlos, porque era gente extraordinariamente buena. Eran divertidos, inteligentes, decían cosas encantadoras (...) y entonces pensé que si yo sentía eso, otros iban a sentirlo también" y que "eso los haría bastante populares", detalla.

George Martin, nacido en 1926 en el norte de Londres, de padre carpintero, fue el artífice del lanzamiento de los Beatles y tuvo una influencia decisiva a lo largo de toda la carrera de la banda, desde su primer álbum "Please Please Me" hasta "Abbey Road", pasando por el psicodélico "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band".

Solo el último álbum del grupo, "Let it be" (1970), fue realizado por otro productor, Phil Spector.

I don’t normally share anything personal but this my dad from a while back explaining to my daughter he signed the Beatles. Ordinary people do extraordinary things. Great decisions are made for the simplest reasons. “I figured if I like them this much other people might too” pic.twitter.com/j4bf96b4zS

— Giles Martin (@mashupmartin) January 19, 2022