La banda que fusiona ritmos como el pop, el jazz y la guarania, entre otros, retoma de a poco las presentaciones presenciales, siempre con su estilo característico.

Canciones como “Swing Guaraní”, “Aire de campo", "Falling in love", "Luz del alba" y "Wake up", covers (versionados) de Juan Escobar-Rosalía Díaz León ("Mboraihu asy") y Ray Charles ("Hite the road Jack”), o “Imagine” de John Lennon y “Soy pan, soy paz, soy más” de Mercedes Sosa, son interpretadas por el grupo.

Purahei Soul es integrada por Jennifer Hicks y Miguel Narváez.

Las entradas tienen un costo de 20.000 Gs. e incluye una manija de chopp.