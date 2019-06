“Quizás para muchos es irrelevante pero para mi es algo muy importante. Algo que cambia mi vida y me motiva a seguir adelante. Ayer la @uamericana me reconoció como ALESSA. Cambiaron el registro para ante profesores y alumnos se me pueda visibilizar con mi verdadera identidad”, escribió en su red social acompañando com imágenes sobre su nuevo registro.

Además, comentó a sus seguidores que sentía vergüenza al entregar sus trabajos prácticos y participar de foros junto a compañeros y profesores, ya que en su documento oficial aparece con otro nombre y otra imagen.

Sin embargo, explicó que de todas formas debe presentar su cédula de identidad y reveló que eso le molesta. “Un paso a la vez. Ojalá todas las instituciones como la SET, compañías telefónicas, instituciones bancarias, municipalidad y todo donde uno presenta un documento hagan esto”, manifestó.

Por otra parte, indicó que el estado le priva de tener un documento tal cual es y se identifica. “Violando así mi derecho a la identidad, a mi dignidad y a mi intimidad. Al menos que se busquen alternativas para que mejore mi calidad de vida”, añadió.