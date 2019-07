Hace unos se informó que una mediática modelo y presentadora radial y televisiva era investigada por las estatales Seprelad y SET (Subsecretaría de Estado). El dato se filtró, luego de que la mediática en cuestión supuestamente depositara la suma de 2.500 millones Gs. en un banco, hecho que alertó a la entidad bancaria.

HOY contactó con la Ministra de Seprelad, María Epifanía Domínguez, quien aseveró que ni ella ni ningún funcionario del ente que encabeza está autorizado divulgar datos de los casos investigados, mucho menos a las personas involucradas.

Desde nuestra redacción también contactamos con Fabiola Martínez. La panelista de El Resumen, de Telefuturo dijo que no estaba al tanto de lo que se comentaba porque no se encontraba en el país, pero que respondería a su regreso. Sin embargo la misma si habló para otros medios como Epa! y Extra y omitió responder cuestiones puntuales sobre el tema en cuestión.

“Yo presenté documentos así como a mí me solicitaron y me atendieron como a cualquier persona normal contribuyente. Y lo que yo deba ajustar con la ley, si yo estoy en falta voy a poner de mi parte para ajustarme a las medidas como toda ciudadana paraguaya que es contribuyente y honesta”, aclaró.

Martínez, también habló del conductor de radio y Tv, Clari Arias, quien se refirió al tema pero sin mencionarla.

“Como siempre los morbosos solo me comentaron lo que dijo, que por mi lindo cuerpo me dieron trato preferencial, pero no sé bien todo lo que dijo. Así que no puedo acusarlo de nada ni responder a algo que no escuché, pero si él me quiere de invitada en su programa estoy dispuesta a un cara a cara”.

Así también, aseguró que no es la única modelo en haber sido solicitada por SEPRELAD y la SET.

El que sí se llamó al silencio es el Subsecretario de Estado, Fabián Domínguez, que no responde a nuestros mensajes ni contesta las llamadas. Su actitud llama la atención, puesto que una fuente indicó a HOY que le mediática investigada estaría siendo protegida por alguien de la SET.