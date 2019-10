Según comentó la directora de cine, ella y su acompañante iban por el carril derecho de la autopista hasta el momento que sintieron un fuerte impacto. “Siempre mantengo la derecha porque realmente no manejo rápido. De repente sentimos como una explosión, un golpe muy fuerte, parecía flash de tan rápido que se iba la camioneta”.

El incidente destrozó el retrovisor izquierdo del rodado de Schémbori. “Me asusté tanto. El tipo frenó más adelante, se bajó a ver su auto y me dijo que yo iba por el medio. Si yo iba por el medio él no iba a pasar. Me iba por la derecha, él se iba tan rápido que si iba por el medio me iba a chocar por detrás”, continuó.

Ante el incidente, Tana explicó que sacó su celular para tomar una foto a su rodado por los daños que recibió en el choque, pero el hombre en un estado de defensa con groserías de por medio, la acusó de manejar con el celular en las manos.

“Les pido que me digan quien es ese señor y compartan porque así ocurren los accidentes con gente loca que está re apurada”, finalizó.

El autor iba a bordo de una camioneta Action con número de chapa BGN 481 Paraguay.