Recordado como “Kiko”, Villagrán llegó a los canales de televisión como fotógrafo, sin desaprovechar la oportunidad se abrió paso como cómico y así se convirtió en uno de los humoristas más exitosos de años atrás.

Durante una entrevista en el programa de televisión “La peña de Morfi”, Carlos Villagrán relató sobre el nacimiento de su personaje como ‘Kiko’ y lo que le apartó del elenco, aunque confesó su aprecio hacia la serie cómica.

“Mi padre fue fotógrafo y conoció al jefe de fotografía del diario El Heraldo, de México. Antes de las Olimpíadas de 1968 me dieron la oportunidad de ser fotógrafo del periódico, y con la credencial tenía acceso a los canales de televisión. Allí pedía trabajo porque quería ser cómico. En realidad, quería ser futbolista profesional y también cómico, pero se me dio por la segunda, porque lo otro era muy cerrado”, relató.

En aquel entonces Roberto Gómez Bolaños producía un programa que contenía varios sketches humorísticos antes de dar inicio al “Chavo del 8”, justamente andaba buscando un actor que interpretara a un niño y se encontró con Carlos Villagrán.

“En ese tiempo se alquilaba el vestuario dentro de la empresa. Así que fui allí y encontré el traje de marinerito y la gorrita. Saqué mi propio pelo por el agujero de la gorrita y le hice como unos cuernitos. Me encontré con Chespirito y le dije: ‘¿Quieres que te hable así como niño o que te hable así (con la característica voz de Kiko)?’ Y me respondió: ‘Así, con los cachetes’. Y de esta manera nació Kiko”, recordó.

Casi una década compartieron los actores Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Florinda Meza, Edgar Vivar y Rubén Aguirre, en el set de la vecindad del Chavo, pero de un día para otro el programa salió repentinamente del aire.

Según comentó Villagrán en la entrevista, los problemas se debían a la “envidia” y “celos” que generó la trascendencia de su personaje.

“El programa tenía una popularidad total y absoluta -recordó-. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Kiko en popularidad que el Chavo, y me sacaron del programa”, declaró.

“A las dos semanas, por solidaridad, Don Ramón también se salió del programa. Así que Doña Florinda se quedó sin hijo para pegarle, La Bruja del 71 se quedó sin Don Ramón, y La Chilindrina se quedó huérfana”, reveló como motivo del final del programa.

“Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, (Chespirito) me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’. Pero me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa”, explicó.

Tras aquella conversación, contó que recibió el llamado del dueño del canal que emitía el programa y le dijo que tenía una propuesta nueva para él, pero con la condición que su personaje no hablara como Kiko.

“Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima. Así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo”, rememoró.