Aprovechando el estreno de Las Herederas en Estados Unidos, Marcelo Martinessi y Ana Brun ofrecieron una entrevista a la CNN comentando sobre la recepción actual en el extrenjero teniendo en cuenta que en el país no pudo correr con la misma suerte por la gran cantidad de crítica por parte del sector conservador.

El periodista de espectáculos, Juan Carlos Arciniegas, hizo memoria durante la entrevista y recordó la visita del guionista argentino, Andrés Gelós, el actor chileno, Gonzalo Vivanco y el productor paraguayo, Dani Da Rosa durante la gira promocional de Leal.

“Hace poco días recibí a una delegación paraguaya que tenia la película nacional mas taquillera del año y les dije ‘¿dónde están las mujeres?’ porque eran tres hombres, en este caso tenemos a Ana junto a ti y me parece muy bien”, le expresó el presentador a Marcelo Martinessi.

La mención de esta anécdota tenía como fin consultar al cineasta sobre la situación actual de Paraguay con la igualdad de roles.

“Ellos decían que (Paraguay) es un país de jóvenes, y tu has dicho que es una país de mujeres”, precisó Juan Carlos.

“Yo creo que Paraguay tiene una historia de muchas guerras, de muchas revoluciones y siempre me llama la atención que nuestra ciudad, Asunción, tiene en todas las calles nombres de héroes militares; capitanes, mariscales, soldados, generales”, comenzó Marcelo.

Y añadió que cuando estos destruyeron el país, fueron las mujeres las que se encargaron de levantarlo en tiempos de penurias: “Y no hay muchas calles, a excepción de algunas, que tienen nombres y es por eso que me parece que desde afuera nos ven como un país machista pero creo que en el país tienen (las mujeres) un rol muy importante”.

La actriz se sumó al debate y coincidió en el argumento de Martinessi: “Realmente el Paraguay fue reconstruido siempre por las mujeres y nunca han ocupado el sitio que merecen, hasta el día de hoy, nosotras siempre somos las relegadas”.

En ese sentido, añadió que celebra esta nueva generación de mujeres que impone presencia en una sociedad consumida por el patriarcado: “Marcelo dice que somos considerados un país machista… Es machista hasta el día de hoy”.

Brun confesó que celebra el cambio que se está dando, con una generación dispuesta a pelear por sus derechos: “Nosotras en nuestra época no podíamos marchar, ni hablar, ni opinar, ni ver… solo cuidar maridos”.





Por último, aseguró que víctima del “qué dirán”, y para poder resguardar su fuente de ingreso fijo con su estudio jurídico, la actriz tuvo que usar parte de su nombre completo para lanzarse como artista tras el rodaje de Las Herederas.

“Le dije a Marcelo que haría la película pero después me di cuenta que eso me iba a complicar un poco la vida porque vivo de mi profesión, del estudio jurídico, no vivo del arte”, idea que pudo cambiarla luego de asimilarlo: “La verdad pensé que esta película no iba a tener relevancia en Paraguay, y jamas pasaría de la frontera… cómo me equivoqué”.